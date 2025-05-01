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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Akyurt'ta Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Akyurt'ta Kutlandı
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Akyurt'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mustafa Tüfekci tarafından yapılan ziyaretlerle anlamlı bir şekilde kutlandı. Tüfekci, emekçilerin sorunlarını dinleyerek dayanışma mesajı verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Akyurt'ta anlamlı bir şekilde kutlandı. Büyük Birlik Partisi Akyurt İlçe Başkanı Mustafa Tüfekci, ilçede görev yapan birçok emekçiyi ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı.

Temizlik işleri personelinden esnafa, inşaat işçisinden tarlada çalışan emekçilere kadar geniş bir yelpazede sahaya inen Mustafa Tüfekci, "Emek olmadan hiçbir şey olmaz. Alın teri döken tüm kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Emekçilerin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen Tüfekci, onların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, dayanışma mesajı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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