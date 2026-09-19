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1'inci Hava İndirme Komandoları Somalili misafir askerlerle Erciyes'te eğitim yaptı

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MSB, 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı komandolarının Somalili misafir askeri personelle Erciyes Dağı'na taktik intikal yaptığını bildirdi. Birlikler Tekir Yaylası'nda pusu, mağara-sığınak araması ve Uçangöz eğitimi yaparken bir komando kolu zirveye tırmandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığının kahraman komandoları ile Somalili misafir askeri personelin (MAP) Erciyes Dağı'nda taktik intikal ve çeşitli eğitimler gerçekleştirdiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuva yaptık göklere baş döndüren yerlere" ifadelerine yer verilerek, 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığının komandolarının, Somalili misafir askeri personel ile birlikte Zincidere bölgesinden Erciyes Dağı'na taktik intikal gerçekleştirdiği belirtildi. Birliklerin Tekir Yaylası'nda ordugah teşkil ettiği ve burada "Pusu ve Pusuya Karşı Koyma", "Mağara ve Sığınak Araması" ile "Uçangöz" eğitimlerinin icra edildiği kaydedildi.

Eğitimlerle eş zamanlı olarak bir komando kolunun da güzergah keşfi maksadıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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