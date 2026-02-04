İran: "Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesine yönelik istişareler sürüyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Cuma günü yapılacak müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesine yönelik istişareler sürüyor. Nihai kararın alınmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Cuma günü yapılacak müzakerelerde koordinasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, "Önümüzdeki birkaç gün içinde müzakerelerin gerçekleştirilmesi için planlama yapıldı. Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesine yönelik istişareler sürüyor. Nihai kararın alınmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerin yeri medya oyununa malzeme edilmemeli"

Diplomatik bir sürecin şekillenmesi için duyarlılık ve iyi niyetle çaba gösteren ülkelere teşekkür eden Bekayi, "Görüşmelerin yapılacağı yer ve zaman esasen karmaşık bir konu değil ve bu medya oyununa malzeme edilmemeli. Türkiye, Umman ve bölgedeki bazı diğer ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve bu bizim için son derece değerli" şeklinde konuştu. - TAHRAN