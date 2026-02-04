Haberler

İran: "Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesine yönelik istişareler sürüyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Cuma günü yapılacak müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesine yönelik istişareler sürüyor. Nihai kararın alınmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Cuma günü yapılacak müzakerelerde koordinasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, "Önümüzdeki birkaç gün içinde müzakerelerin gerçekleştirilmesi için planlama yapıldı. Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesine yönelik istişareler sürüyor. Nihai kararın alınmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerin yeri medya oyununa malzeme edilmemeli"

Diplomatik bir sürecin şekillenmesi için duyarlılık ve iyi niyetle çaba gösteren ülkelere teşekkür eden Bekayi, "Görüşmelerin yapılacağı yer ve zaman esasen karmaşık bir konu değil ve bu medya oyununa malzeme edilmemeli. Türkiye, Umman ve bölgedeki bazı diğer ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve bu bizim için son derece değerli" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Sözleşmesi karşılıklı feshedildi
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı