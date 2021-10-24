Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3" telefon var" sözlerine AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki - Haberler
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Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3" telefon var" sözlerine AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika
Vedat Demiröz'ün

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz'ün sosyal medyada gündem olan "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine bir tepki de AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Araba, telefon ve bilgisayarların artık lüks değil ihtiyaç olduğunun altını çizen Tayyar, "Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Manisa İl Danışma Meclisi toplantısında Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Artan kur farkı hakkında da konuşan Demiröz "Pahalılık olabilir. Türkiye'de son 20 senede her eve bakın ya bir otomobil ya da 2 otomobilimiz var. Her evde 2-3 telefon var." ifadelerini kullanarak sosyal medyada gündem oldu.

"KENDİ OLUŞTURDUĞUMUZ SINIFA YABANCILAŞTIK"

Sosyal medyadaki eleştirilerin ardından Vedat Demiröz'e bir tepki de kendi partisinden geldi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, söz konusu "telefon" açıklamasına yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı. Artan refah düzeyi, teknolojik gelişime paralel 'ihtiyaç' kavramını dönüştürdü. Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu. Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!"

Vedat Demiröz'ün 'Her evde 2-3' telefon var' sözlerine AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki

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Emre İliksiz
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