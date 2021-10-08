'Türkiye-Irak Konsolosluk İstişareleri' Ankara'da yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Türkiye-Irak Konsolosluk İstişareleri' Ankara'da yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
'Türkiye-Irak Konsolosluk İstişareleri' Ankara'da yapıldı

TÜRKİYE ve Irak arasındaki konsolosluk istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Husain Ali Al-Tamimi başkanlığında Ankara'da yapıldı.

ANKARA (DHA) - TÜRKİYE ve Irak arasındaki konsolosluk istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Husain Ali Al-Tamimi başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak ile Konsolosluk İstişarelerimiz Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ve Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Hüseyin Ali El-Tamimi başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleşti" denildi.


'Türkiye-Irak Konsolosluk İstişareleri' Ankara'da yapıldı

'Türkiye-Irak Konsolosluk İstişareleri' Ankara'da yapıldı

'Türkiye-Irak Konsolosluk İstişareleri' Ankara'da yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ece Üner Kubilay Aka Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Türkiye-Irak Konsolosluk İstişareleri' Ankara'da yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:20:25. #1.11#