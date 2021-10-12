TBMM Genel Kurulu toplandı

İSTANBUL (AA) - TBMM Genel Kurulunda, vefat eden Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulun başlangıcında, tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Uçma için saygı duruşunda bulunuldu. Akar, Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti Grubu'na baş sağlığı diledi.

Daha sonra gündem dışı konuşmalara geçildi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Ahilik Haftası dolayısıyla söz aldı. Ahilerin, İslam inanç ve ahlakını özümseyen, yiğit insanlar olduğunu söyleyen Özdemir, "Ahiler kubbede hoş bir sada bırakarak, bize bugün bu ülkeyi, milleti emanet etmişlerdir." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de gündem dışı konuşmasında, genel seçimlerin üzerinden 42 ay geçmesine rağmen AK Parti'nin seçim vaadi olan 3600 ek göstergeyle ilgili hiçbir adımın atılmadığını savundu. Şahin, AK Parti'nin, vatandaşın geçim derdini istismar ederek, milyonlarca memuru ilgilendiren sözünü yuttuğunu, ek gösterge vaadinin rafa kalktığını ileri sürdü.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise 24 Ocak 2020'de Malatya Pütürge'de yaşanan depremin üzerinden iki kış geçmesine rağmen depremzedelerin sorunlar yaşadığını söyledi.

Evleri hasarlı vatandaşlardan, evlerini bir an önce boşaltmalarının istendiğini dile getiren Bülbül, "Bu insanların konut, barınma, yaşam hakkı dikkate alınmıyor. İnsanların evini başına yıkmaya çalışıyorsunuz. Buna bir çözüm bulunması lazım." diye konuştu.

Genel Kurulda daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.