Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak

Erken seçim tartışmaları devam ederken araştırma şirketleri de yapmış oldukları anketleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki, ellerindeki son araştırmayı yayınladı.

Pösteki tarafından yayınlanan araştırmada vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.3'ü tercihini AK Parti'den yana kullandı. Ana muhalefet partisi CHP'ye oy vereceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 26 olarak belirlendi.

İşte ORC'nin son anketinden çıkan sonuç;

- AK Parti: Yüzde 31.3

- CHP: Yüzde 26

- İYİ Parti: Yüzde 14.1

- MHP: Yüzde 9.8

- HDP: Yüzde 8

Ankete göre ittifakların oy dağılımı da şöyle oldu:

- Cumhur İttifakı (AKP+MHP): Yüzde 41.1

- Millet İttifakı: (CHP+İYİ Parti): Yüzde 40.1

Bu sonuca göre; henüz kendini hiçbir ittifaka mensup görmeyen HDP seçimlerde belirleyici parti olacak.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Öte yandan AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde ORC tarafından yayınlanan anketlerden biriyle ilgili "Kamuoyunun dikkatine: AK PARTİ olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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