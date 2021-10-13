Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddialarına yanıt: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok - Haberler
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Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına yanıt: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde ortaya attığı "siyasi cinayet" iddialarına yanıt verdi. Soylu, "Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" derken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sabah iddialarla ilgili resen soruşturma başlattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" açıklaması, ses getirdi. İddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi. Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

"BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR"

Bugün Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde de siyasi cinayetler konusu vardı. Soylu, "Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddialarına yanıt: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok - Haberler
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