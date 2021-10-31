Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, "Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, "Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, "Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok" dedi. - ROMA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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