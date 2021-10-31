Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, "Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı... - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, "Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya,

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, "Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, "Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok" dedi. - ROMA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AB'nin kendi ordusunu kurma tartışmaları) Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB'nin kendi ordusunu kurma tartışmaları) Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ile F-16 görüşmesi) Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile F-16 görüşmesi) Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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