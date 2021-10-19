Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya törenle uğurlandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya törenle uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya törenle uğurlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'daki temaslarını tamamlamasının ardından ikinci durağı Togo'ya Angola Devlet Başkanı Loao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle uğurlandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya törenle uğurlandı

LUANDA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'daki temaslarını tamamlamasının ardından ikinci durağı Togo'ya Angola Devlet Başkanı Loao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'daki ilk durağı olan Angola'daki ziyaretini tamamladı. Angola Devlet Başkanı Loao Manuel Gonçalves Lourenço, Togo'ya gidecek olan Erdoğan için resmi uğurlama töreni düzenledi. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan karşılama komitesini selamlayarak heyetlerle vedalaştı. Resmi tören sonrası Erdoğan, Togo'ya hareket etmek üzere Angola'dan ayrıldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya törenle uğurlandı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya törenle uğurlandı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya törenle uğurlandı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya törenle uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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