Son Dakika! CHP, Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek - Haberler
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Son Dakika! CHP, Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TSK'nın Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl uzatacak tezkereye karşı hayır oyu kullanacaklarını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Genel Kurulu'nda oylanacak.

"HAYIR" OYU KULLANACAKLAR

Oylamada Chp'nin tavrının ne olacağını CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, duyurdu. Özel, Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu kullanacaklarını belirtti.

KILIÇDAROĞLU: NEDEN GARİBANIN EVLADI ORADA ŞEHİT OLSUN?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünkü grup toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye ilişkin, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun." ifadelerini kullandı.

Tezkereye ilişkin görüşmelerde AK Parti, MHP ve İYİ Parti "evet" diyecek. HDP ise "hayır" tutumunu devam ettirecek.

Son Dakika! CHP, Suriye-Irak tezkeresine
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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