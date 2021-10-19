En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? İşte dikkat çeken anketin sonuçları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? İşte dikkat çeken anketin sonuçları

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

MetroPOLL Araştırma, seçmenin koronavirüs aşılarına olan bakış açısını değerlendirdi. Yapılan ankette vatandaşlara aşıya güvenme durumları, aşıların kısırlık yaptığı iddiası, insan genetiğini değiştirdiği söylemleri soruldu. Anket sonuçlarında aşıya en çok güvenen AK Parti ve CHP seçmeni çıktı. En çok güvenmeyen ise HDP, Saadet Partisi ve diğer partiler çıktı.

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sancar vatandaşların koronavirüs aşısına olan bakış açısına yönelik yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı.

Sancar, paylaşımında "Ortadoğu'da en ucuz şey insan kanı canıdır. Hala halkımızın üçte birinden fazlası aşıya güvenmiyor ve aşının insan genetiğini değiştirebileceği zırvasına inananlar var, pes doğrusu." ifadelerini kullandı.

"Korona aşılarına güveniyor musunuz?" sorusuna ankete katılan vatandaşların yüzde 56,8'si "Evet", yüzde 36,7'si ise "Hayır" yanıtını verdi.

En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? İşte dikkat çeken anketin sonuçları

Koronavirüse karşı aşılamaya güvenen en çok seçmen ise yüzde 66,4 ile Chp'de, yüzde 60,3 ile Ak Parti'de yer aldı. Aşıya en çok güvenmeyen ise yüzde 44,8 ile Hdp seçmeni oldu. İYİ Parti seçmeninin yüzde 35'i de güvenmediğini belirtti.

"Korona aşılarının kısırlık yaptığı insanların genetiğini değiştirdiği gibi iddialara inanıyor musunuz?" sorusuna ise vatandaşların yüzde 71,4'ü "Hayır" yanıtını verirken, inananların oranı yüzde 18,7'de kaldı.

Aşıların kısırlık yaptığı ve insanların genetiğini değiştirdiği ile ilgili iddialaraysa en çok inanan seçmen HDP ve MHP seçmeni çıktı. İki partide de yüzde 27'lik bir oranda evet diyenler bulunuyor.

En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? İşte dikkat çeken anketin sonuçları
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Bürokrat polemiği büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere zehir zemberek sözler

Bürokrat polemiği büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere zehir zemberek sözler

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title