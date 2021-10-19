En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? İşte dikkat çeken anketin sonuçları
MetroPOLL Araştırma, seçmenin koronavirüs aşılarına olan bakış açısını değerlendirdi. Yapılan ankette vatandaşlara aşıya güvenme durumları, aşıların kısırlık yaptığı iddiası, insan genetiğini değiştirdiği söylemleri soruldu. Anket sonuçlarında aşıya en çok güvenen AK Parti ve CHP seçmeni çıktı. En çok güvenmeyen ise HDP, Saadet Partisi ve diğer partiler çıktı.
Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sancar vatandaşların koronavirüs aşısına olan bakış açısına yönelik yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı.
Sancar, paylaşımında "Ortadoğu'da en ucuz şey insan kanı canıdır. Hala halkımızın üçte birinden fazlası aşıya güvenmiyor ve aşının insan genetiğini değiştirebileceği zırvasına inananlar var, pes doğrusu." ifadelerini kullandı.
"Korona aşılarına güveniyor musunuz?" sorusuna ankete katılan vatandaşların yüzde 56,8'si "Evet", yüzde 36,7'si ise "Hayır" yanıtını verdi.
Koronavirüse karşı aşılamaya güvenen en çok seçmen ise yüzde 66,4 ile Chp'de, yüzde 60,3 ile Ak Parti'de yer aldı. Aşıya en çok güvenmeyen ise yüzde 44,8 ile Hdp seçmeni oldu. İYİ Parti seçmeninin yüzde 35'i de güvenmediğini belirtti.
"Korona aşılarının kısırlık yaptığı insanların genetiğini değiştirdiği gibi iddialara inanıyor musunuz?" sorusuna ise vatandaşların yüzde 71,4'ü "Hayır" yanıtını verirken, inananların oranı yüzde 18,7'de kaldı.
Aşıların kısırlık yaptığı ve insanların genetiğini değiştirdiği ile ilgili iddialaraysa en çok inanan seçmen HDP ve MHP seçmeni çıktı. İki partide de yüzde 27'lik bir oranda evet diyenler bulunuyor.
Türkiye'de muhalefet kanadında en beğendiğiniz siyasetçi kim? #Anket— Haberler.com (@Haberler) October 19, 2021