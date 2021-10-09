Silifke Gülnar yolu genişletme ve asfalt yapım çalışmasına törenle başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silifke Gülnar yolu genişletme ve asfalt yapım çalışmasına törenle başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Silifke Gülnar yolu genişletme ve asfalt yapım çalışmasına törenle başlandı

Mersin'in Silifke ile Gülnar ilçesinde yolun genişletme ve asfaltlanması çalışması törenle başladı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ile Gülnar ilçesinde yolun genişletme ve asfaltlanması çalışması törenle başladı. Törene katılan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Silifke'de yapımı devam eden hizmetlerin takipçisiyim. Çalışmaların biran önce bitirilmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kurban kesilip, duaların okunduğu yol genişletme ve asfaltlama çalışmasında konuşan Yılmaz, "Bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Kurban kesip, dualarla yol çalışmamız için makinalar çalışmaya başladı. Toplamda burası iki ilçeyi Gülnar ve Silifke'yi birbirine bağlayan bir yol ağı. 49 kilometre. Daha önce 29 kilometresi yapılmıştı sathi kaplama tek şerit olarak, şimdi bu 49 kilometre yol sıcak asfalt olarak tamamlanacak. Bu proje 210 milyonluk bir proje. 2023 Temmuz ayı bitim tarihi fakat biz elimizden geleni yaparak bu yolun daha erken bitebilmesi ve yolun vatandaşların hizmetine açılabilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yol inşaatları, yol yatırımları dünyanın en maliyetli yatırımları. Bana göre en kutsal yatırımlardan ayrıca. Yöre halkımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Silifke-Gülnar yol yapım programına; Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve vatandaşlar katıldı. - MERSİN

Silifke Gülnar yolu genişletme ve asfalt yapım çalışmasına törenle başlandı

Silifke Gülnar yolu genişletme ve asfalt yapım çalışmasına törenle başlandı

Silifke Gülnar yolu genişletme ve asfalt yapım çalışmasına törenle başlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Gülşen Seda Sayan Bülent Ersoy
Spor Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Silifke Gülnar yolu genişletme ve asfalt yapım çalışmasına törenle başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:31:24. #1.11#