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Papa'nın rüzgara karşı zor anları

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Papa'nın rüzgara karşı zor anları

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün Vatikan'a veda ziyareti kapsamında gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılımıyla gerçekleştirilen "Kardeş halklar, gelecekteki topraklar" isimli etkinliğin kapanış töreninde konuşma yaptığı sırada rüzgar nedeniyle cüppesi uçuşmaya...

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün Vatikan'a veda ziyareti kapsamında gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılımıyla gerçekleştirilen "Kardeş halklar, gelecekteki topraklar" isimli etkinliğin kapanış töreninde konuşma yaptığı sırada rüzgar nedeniyle cüppesi uçuşmaya başlayınca zor anlar yaşadı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün Vatikan'a veda ziyareti kapsamında gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlamış, ikili birlikte Katolik derneği Sant'Egidio tarafından tarihi arena Kolezyum'da düzenlenen "Kardeş halklar, gelecekteki topraklar" isimli etkinliğin kapanış törenine katılmıştı. Papa törende konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında rüzgarın azizliğine uğradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Papa'nın cüppesi uçuşmaya başladı. Yüzüne doğru uçan cüppesini eliyle geriye iten Papa, bozuntuya vermeden konuşmasını sürdürmeye çalıştı ancak bu defa da cüppesi yüzünü tamamen kapattı. Kısa süreli uğraşının ardından rüzgara karşı verdiği mücadeleyi kazanan Papa, cüppesini düzelterek konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Papa'nın zor anları fotoğraf karelerine yansıdı.

Öte yandan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Merkel'in Vatikan'da gerçekleştirdiği görüşmede, biyoçeşitlilik, Avrupa Birliği'nin geleceği, dünya genelinde anlaşmazlıklar ve çatışmaların yanı sıra Fransa'yı sarsan Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar konusu ele alınmıştı. Görüşmenin ana gündem maddesini ise iklim değişikliğiyle mücadelenin oluşturduğu ifade edilmişti.

(İHA)

Papa'nın rüzgara karşı zor anları

Papa'nın rüzgara karşı zor anları

Papa'nın rüzgara karşı zor anları

Papa'nın rüzgara karşı zor anları

Papa'nın rüzgara karşı zor anları

Papa'nın rüzgara karşı zor anları

Papa'nın rüzgara karşı zor anları

Papa'nın rüzgara karşı zor anları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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