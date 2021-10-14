Mustafa Sarıgül'den 'CHP'nin oylarını bölecek' eleştirilerine yanıt: Olmayan oyu nasıl böleyim? - Haberler
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Mustafa Sarıgül'den "CHP'nin oylarını bölecek" eleştirilerine yanıt: Olmayan oyu nasıl böleyim?

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir YouTube kanalında iddialı açıklamalar yaptı. CHP'nin oy oranına ilişkin "Bazen diyorlar ki sen oyları bölecek misin? Ya olan bir şey bölünür, olmayan bir şey nasıl bölünür? Nasıl böleceğim ben yani? Komple oy zaten yüzde 20" diyen Sarıgül, "Ben beşin birine talip değilim ki ben beşin beşine talibim. Ben şunu bilesiniz ki Türkiye'deki her kesimin oyuna talibim" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, YouTube'da Adem Metan'ın kanalına konuk olarak iddialı açıklamalarda bulundu. Son olarak 2019'daki yerel seçimlerde Şişli ilçesinde CHP'nin yüzde 48'lik oy oranına karşı yüzde 28,89'la kaybeden Sarıgül, CHP'nin bugünkü oy oranına yönelik olarak "Bazen diyorlar ki sen oyları bölecek misin? Ya olan bir şey bölünür, olmayan bir şey nasıl bölünür yani? Nasıl böleceğim ben yani? Komple oy zaten yüzde 20." dedi.

Sözlerine "Ben şunu bilesiniz ki Türkiye'deki her kesimin oyuna talibim" diyerek devam eden Mustafa Sarıgül, bu açıklamaları röportaj sırasında sunucunun "Seçim süresinde Kadir Topbaş'la hiç karşılıklı kemik kemiğe gelecek konuşmalara girmediniz. Ne siz Kadir Bey'le ilgili, ne de Kadir Bey sizinle ilgili" yorumu üzerine söyledi.

Sarıgül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Kadir Topbaş ile 15 sene beraber çalıştık. Kadir Bey Büyükşehir'de, ben Şişli'deydim. Çok da iyi diyaloglarımız oldu. Bir seçime giriyoruz diye insanlığı kenarda bırakacak değilim ben. Hatta ben Kadir Abi diye hitap edince birçok yerde CHP içerisindeki farklı gruplar benim üzerime geldiler. Ama ben o yüzde 41 oyu AK Partili seçmenden aldım, tarafsız seçmenden aldım. Ben sinkaflı konuşmalar yapmış olsaydım onu kesinlikle alamazdım.

Bazen diyorlar ki sen oyları bölecek misin? Ya olan bir şey bölünür, olmayan bir şey nasıl bölünür yani? Nasıl böleceğim ben yani? Komple oy zaten yüzde 20. Ben beşin birine talip değilim ki ben beşin beşine talibim. Ben şunu bilesiniz ki Türkiye'deki her kesimin oyuna talibim. Çünkü insanlar biliyor ki Mustafa Sarıgül yönetimi geldiği zaman bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle son derece kıymetli çalışmalar yapacağız ve bu çalışmalarla Türkiye'miz mutlu olacak"

Mustafa Sarıgül'den
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Emre İliksiz
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Haber: Mustafa Sarıgül'den 'CHP'nin oylarını bölecek' eleştirilerine yanıt: Olmayan oyu nasıl böleyim? - Haberler
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