2018'deki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir süre sonra Chp'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. 2023'teki seçimler için Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusuna ilişkin de açıklamalar yapan İnce, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı Akşener olmalı" dedi.

"SİZE Mİ DÜŞTÜ CHP KİMİ ADAY GÖSTERECEK?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bu açıklamalarına tepki gösterdi. "Onlara ne, kime ne? Size mi düştü CHP kimi aday gösterecek?" diyen Özkoç, şunları söyledi:

"Onlara ne, kime ne? Size mi düştü CHP kimi aday gösterecek? İktidara mı, Recep Tayyip Erdoğan'a mı, Bahçeli'ye mi, daha bilmediğimiz bir sürü siyasi partiye mi düştü? CHP'nin hiç adayını açıklamadığı, aday çıkaramadığı oldu mu? Neyi merak ediyorsunuz? Bu ülkede seçim açıklandığı zaman CHP çıkar 'adayımız budur' der. Kendinizden mi kuşku duyuyorsunuz? Niye rahatsızsınız? Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor, biliyoruz. Böyle yaparak bir siyasi parti iktidara gelemez. Devleti liyakat içinde yönetmeye talip olarak büyür. CHP'nin adayı yeri ve zamanı geldiği zaman ortaya çıkar. O zaman siz de önünüzü ilikler saygı gösterirsiniz"

Haberler.com - Son Dakika Haberleri