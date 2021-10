Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cnn Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

"SİYASETÇİ HER BİLDİĞİNİ SÖYLEMEZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Siyasi cinayet kaygım var" sözlerini değerlendiren Muharrem İnce, "Sorunlu bir açıklama olarak görmüyorum. Ben ayaküstü bu konuların konuşulması taraftarı değilim. Ben cumhurbaşkanı adaylığımda başıma geldi. Bir ilde miting yaptım başka ile gittim. O ilin emniyet müdür yardımcısı geldi bana suikast yapılacağını söyledi ve mitingi iptal etmemi istedi. Bende o an rahmetli Ecevit'i düşündüm. Ben mitingimi yapacağımı dedim ve güvenliğimi de siz alın dedim. Toplumu bunlar gerer. Doğru olmaz. Siyasetçi her bildiğini söyleyemez. Zamanı geldiğinde söyler. Bilim adamı ile siyasetçi arasındaki fark budur. Bilim insanı doğruyu bulduğu zaman açıklar siyasetçi ise zamanın gelmesini beklemelidir. İktidarda olanlar da bizim can ve mal güvenliğimizin de onlara emanet olduğunun bilincinde olmalıdır. Bir insan siyasi yaşamı boyunca bir kez konuşur bunu ya da hiç konuşmaz. Çok tekrarlandığını görüyorum." diye konuştu.

"MEĞER İNTERNETE GİRİYORMUŞ"

Konuyla ilgili başına gelen ilginç bir hikayeyi de anlatan Muharrem İnce, "Paranoyak olmamak lazım. Ben size bir şey anlatayım. Ben Ankara'da bir apartman dairesinde yaşıyorum. Aparmanın karşısında sıra sıra dükkanlar var. Her akşam aynı saatte beyaz bir araç, tam benim balkonumun karşına geliyor ve yaklaşık 2 saat aynı yerde, ışığı açık. O kadar rahatsız edici ki. Toros değil. Sonra öğrendik ki; adamcağız, evde karısı internete girmesine izin vermiyormuş. O dükkan da arkadaşınınmış orada aracının içinde internete giriyormuş. Tabii ki önlem alalım. Ama abartmadan, toplumu germeden." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Ahmet Hakan ve konuklar kahkaha attı.