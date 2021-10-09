MHP lideri Bahçeli gençlere seslendi: Elinizde her zaman kalem, yeri geldiğinde de Zülfikar bulunsun - Haberler
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MHP lideri Bahçeli gençlere seslendi: Elinizde her zaman kalem, yeri geldiğinde de Zülfikar bulunsun

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda gençlere hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşması sırasında "Evlatlarım! Elinizde her zaman bir kalem olsun. Ama yeri geldiğinde de elinizde Zülfikar bulunsun" diyerek elindeki kılıcı gösterdi. Bahçeli'nin bu çıkışı sosyal medyada ses getirdi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda gençlere hitap eden bir konuşma yaptı. "Biz gençliğe bakınca x, y, z görmüyoruz, alayını evladımız, kardeşimiz, yılmaz ve yıkılmaz Türk gençliğinin saygın ve sahiplenilmesi gereken bir parçası değerlendiriyoruz." diyen Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"ELİNİZDE YERİ GELDİĞİNDE DE ZÜLFİKAR BULUNSUN"

Konuşmasının sonunda Bahçeli, gençlere yönelik olarak "Evlatlarım! Elinizde her zaman bir kalem olsun. Ama yeri geldiğinde de elinizde Zülfikar bulunsun" diyerek elindeki kılıcı gösterdi.

MHP lideri Bahçeli gençlere seslendi: Elinizde her zaman kalem, yeri geldiğinde de Zülfikar bulunsun

"BU DAVAYI GEÇMEDEN TÜRKİYE'YE GEÇEMEZLER"

Türk gençliğinin istiklalin meşalesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu mesaj silinmeyecek, bu meşale sönmeyecektir. Sizler Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün kutup başlarısınız. Henüz yazılmamış destanların parlak müelliflerisiniz. Hayalleri gerçeğe dönüştürecek potansiyel güçsünüz. Ülkülerimizin şafağında doğacak aydınlık vicdanı maşeri vicdanla buluşturacak, zalim hesapları buruşturup atacak, hain emelleri budaya budaya kökünü kazıyacak ümitsiniz, özlemsiniz, beklenen serdengeçtilersiniz. Bu davanın burcu olan Milliyetçi-Ülkücü gençlik düşmeyecek kaledir, teslim olmayacak ahlak cephesidir. Dikkat ediniz, tüm gözler üzerinizdedir. Tüm dikkatler size çevrilmiştir. Temkinli olmalısınız, tedbirli olmalısınız, sağduyulu ve soğukkanlı harekete mecbursunuz. Pusuya yatmışlar, sizleri kolluyorlar. Pencere aralığından size bakıyorlar. Uyuyor musunuz, uyanık mısınız? Bunu analiz ediyorlar. Milliyetçi-Ülkücü Hareket her zaman hedefe konulmuştur. Biliyorlar ki, bu cepheyi çiğnemeden vatanı teslim alamazlar. Biliyorlar ki, bu davayı geçmeden Türkiye'yi geçemezler" dedi.

MHP lideri Bahçeli gençlere seslendi: Elinizde her zaman kalem, yeri geldiğinde de Zülfikar bulunsun
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Emre İliksiz
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Haber: MHP lideri Bahçeli gençlere seslendi: Elinizde her zaman kalem, yeri geldiğinde de Zülfikar bulunsun - Haberler
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