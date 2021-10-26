MHP İl Başkanı Demirköse, babasını son yolculuğuna uğurladı - Haberler
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MHP İl Başkanı Demirköse, babasını son yolculuğuna uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP İl Başkanı Demirköse, babasını son yolculuğuna uğurladı

Zonguldak MHP İl Başkanı Varol Demirköse'nin babası Ahmet Yaşar Demirköse (78)tedavi gördüğü Bülent Ecevit Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak MHP İl Başkanı Varol Demirköse'nin babası Ahmet Yaşar Demirköse (78)tedavi gördüğü Bülent Ecevit Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Merhum Demirköse için Uzunmehmet camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, Milliyetçi Hareket Partisi MHK Üyesi Murat Kotra, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ailesi katıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz cenaze töreni öncesinde MHP İl Başkanı Varol Demirköseye başsağlığında bulundu. Merhum Ahmet Yaşar Demirköse öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

MHP İl Başkanı Demirköse, babasını son yolculuğuna uğurladı

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