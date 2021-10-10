KONDA Başkanı Bekir Ağrıdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım

KONDA Araştırma Şirketi Başkanı Bekir Ağırdır, sistem değişikliği üzerinde görüşmeler gerçekleştiren 6 partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimi kazanacak Cumhurbaşkanı adayının etkisine vurgu yapan Ağırdır, muhalefetin seçimi kazanması için daha güçlü bir çalışma yapması gerektiğine ve adayın özelliklerine dikkat çekti.

"90 MİLYONUN GÖZÜ ÜZERİNİZDE OLUR"

Ağırdır, "Her ne kadar partiler uzlaşmış, ilkeler, hedefler belirlenmiş bile olsa o sabah o mühür elinizde ve siz tüm o partilerden ayrı ve başka bir güç ve aktörsünüz artık. 1.5 trilyon liralık bütçe, 5 milyon çalışanıyla omurgası kırılmış bir bürokratik mekanizma emrinizde, mültecilerle beraber 90 milyonun gözleri sizin üzerinizde" dedi.

"33 MİLYON OY ALMALARI GEREKİYOR"

Muhalefetin sistem değişikliği için 32-33 milyon bandında oya ihtiyacı olduğunu belirten Ağırdır, "Mesele bununla da bitmiyor. Sizi aday yapan ittifakın sistemi değiştirmek, parlamenter sisteme geçmek iddiası var. Muhalefet ittifakının bu değişikliği yapabilecek siyasi güce ulaşması için 28 milyon değil 32-33 milyon oyla parlamento seçimlerini kazanması gerekiyor ki Meclis'te veya halkoyu ile anayasa değiştirilebilsin" ifadelerini kullandı.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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