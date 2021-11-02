Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatı adını taşıyan üniversiteye bağışladı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatı adını taşıyan üniversiteye bağışladı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasından kazandığı 43 bin lirayı, öğrencilere burs verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018'deki CHP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını kaydetti.

43 BİN LİRA TAHSİL EDİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildiren Aydın, "Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

BURS VERİLECEK

Aydın, kazanılan tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığını belirtti.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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