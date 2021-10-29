İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum" sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti kanadında büyük rahatsızlığa neden oldu.

"BİRİNE HAİN DEMEK BU KADAR KOLAY MIDIR?"

CNN Türk canlı yayınına konuk olan ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?" ifadelerini kullandı.

"DURUMU TARTIŞILIR"

Açıklamasının devamında daha önceki Tezkere ile bu tezkere arasında süresi dışında bir fark olmadığını belirten Dervişoğlu, "Birinci tezkereye evet verip bugünkü tezkereye hayır diyenin durumu tartışılır" dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet