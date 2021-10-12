İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı - Haberler
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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Politika
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yaşayan Filistinli bedevilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yaşayan Filistinli bedevilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Ebu Nuvvar Bedevi Topluluğu Sözcüsü Davud Cehhalin, İsrail güçlerinin El-Ayzariyye beldesinin doğusundaki bedevi topluluğuna baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait bir evi yıktığını belirtti.

Yıkımın "ruhsatsız yapı" bahanesiyle gerçekleştirildiğini aktaran Cehhalin, "ev sahibinin öncesinde İsrail işgal makamlarından yıkıma ilişkin herhangi bir tebligat almadığına" dikkatleri çekti.

Cehhalin, yıkım sürecini "ahlak dışı" olarak nitelendirerek, İsrail'in yerleşim projeleri lehine evlerini terk etmeleri için Filistinlileri rahatsız ettiğini söyledi.

İsrail'in E1 projesi

Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer başta olmak üzere Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bedevilere ait bir evi yıktı - Haberler
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