İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması 'Makarnacı' tartışmalarını yeniden alevlendirdi - Haberler
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İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Haberler.com - Haberler | Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlattığı konserveleri birçok ilçede vatandaşlara ulaştırmaya başladı. İBB'nin bu hamlesi sosyal medyada "AK Parti'ye oy verenlere 'makarnacı' diyenler şimdilerde vatandaşa konserve dağıtıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Vakfı'nın bu yıl ikinci kez düzenlediği Kurban Bayramı bağış kampanyası ile toplam 26 milyon 533 bin 500 lira bağış toplandı. Toplanan bu bağışlardan elde edilen gelirle hazırlanan konserveler İstanbul genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

İBB İstanbul Vakfı, toplanan bağışlarla İzmir'in Kemalpaşa'da sağlık şartlarına ve dini vecibelere uygun bir şekilde 2 bin 166 büyükbaş kurban kestirdi. 15 bin 162 hisseye denk gelen bu kurbanlardan, 213 bin 500 kuşbaşı konserve ile 17 bin 500 kavanoz katkısız kolojen (et suyu) elde edildi.

İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması 'Makarnacı' tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Elde edilen konserveler geçtiğimiz aydan itibaren vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. İBB'nin bu hamlesi sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili sosyal medyada "AK Parti'ye oy verenlere 'makarnacı' diyenler şimdilerde vatandaşa konserve dağıtıyor" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.

İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması 'Makarnacı' tartışmalarını yeniden alevlendirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tekrar ilan edelim ki gerçekten İstanbul Vakfı, İstanbullulara ait bir vakıftır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce kurulmuştur ve bu vakıf vasıtasıyla, bu güvenilir zincirin oluşmasıyla biz İstanbullunun en güven duyacağı biçimde kurbanını kestireceği ve kurbanını vatandaşa destek olarak yönlendireceği kurum olduğumuzu tekrar bu vesileyle ilan edelim" ifadelerine yer verdi.

Kurban kesimi yapan firmayı her detayıyla araştırdıklarını ve vatandaşların dağıtılan konserveleri gönül rahatlığıyla tüketebileceğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti: "Geçen yıl İzmir Kemalpaşa ilçesinde kestirmiştik kurbanlarımızı. Bu yıl da aynı firma ile çalıştık. Firma, günlük 450 ton kapasiteli. Atık su arıtma tesisine sahip çevreye duyarlı bir firma olduğunu tespit ederek her noktada güven tesis ederek tespitini yapıp çalışmaya başladık. Çalışma ruhsatı, çevre izni, işletme onay belge, helal kesim belgesi, kalite yönetimine varıncaya kadar bütün belgelerini arkadaşlarım tek tek denetledi bu süreçte. Aslında bu sadece kesimiyle ilgilenmediğimizi, öncesiyle ve sonrasıyla da tüm sıkıntılı hallerin olmadığına dair vatandaşlarımızın kendi vicdanlarında rahat olmaları açısından bunları duyuruyorum."

İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması
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Haber: İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması 'Makarnacı' tartışmalarını yeniden alevlendirdi - Haberler
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