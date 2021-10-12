İHA'dan Vali/Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Ercan Tunç ve Sebahattin Yum, Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.
IĞDIR (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Ercan Tunç ve Sebahattin Yum, Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.
Sohbet ortamında geçen ziyarette Vali/Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, Iğdır Belediyesinin projeleri hakkında bilgi verdi. Şehirde devam eden alt yapı ve içme suyu ile ilgili bilgi veren Vali/Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, çalışmaların sonunda kentin daha rahat nefes alacağını da belirtti.
Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - IĞDIR
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