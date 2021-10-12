Hakkari Belediyesine 'erişebilirlik' belgesi verildi - Haberler
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Hakkari Belediyesine 'erişebilirlik' belgesi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Hakkari Belediyesine 'erişebilirlik' belgesi verildi

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya tarafından Hakkari Belediyesinin toplu taşıma araçlarına 'erişebilirlik' belgesi verildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya tarafından Hakkari Belediyesinin toplu taşıma araçlarına 'erişebilirlik' belgesi verildi.

Hakkari Belediyesi önünde düzenlenen belge sunumu programına Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu üyeleri Memduh Turgut, Asuman Öztürk Parlak, Şilan Kılıçgeldik ve Azize Timur ile Engelli Derneği Üyesi Cahit Mollaosmanoğlu katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık adına Vali Yardımcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu'na belgeyi takdim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, bakanlığın 'Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği' kapsamında engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal yaşama katılabilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat ulaşımı ve hizmet alabilmelerine yönelik Hakkari'de oluşturulan "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonca" yapılan denetimler sonucunda erişilebilir olduğu belirlenen Hakkari Belediyesine yeni alınan toplu taşıma araçlarına 'erişilebilirlik' belgesi verildiğini söyledi. - HAKKARİ

Hakkari Belediyesine 'erişebilirlik' belgesi verildi

Hakkari Belediyesine 'erişebilirlik' belgesi verildi

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Haber: Hakkari Belediyesine 'erişebilirlik' belgesi verildi - Haberler
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