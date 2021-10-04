Ereğli Belediyesinden öğrencilere barınma desteği

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi üniversiteye başlayan öğrencilerin yaşadıkları barınma sorununa duyarsız kalmayarak kiraladığı özel bir yeri öğrencilere tahsis etti.

Ereğli Belediyesi, üniversiteye başlayan öğrencilere barınma desteğinde bulunarak, kiraladığı özel bir yeri kız öğrenci misafirhanesi olarak tahsis etti. Ereğli Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesinin açılış programına, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, askeri ve sivil erkan, siyasi parti ilçe başkanları ve öğrenci ve aileleri katıldı.

"Velilerimiz emin olsunlar çocukları bizim misafirimiz"

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Ereğlimizde bu sene Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu ve Cumhurbaşkanı İdari Başkanı Metin Kıratlı'nın yoğun gayretleriyle üniversitemize 2 tane fakülte ve 2 tane meslek yüksek okulu ilave olarak açıldı. Doğal olarak pandemi sonrasında barınma ya da benzeri manada sıkıntılar yaşanacak bu sıkıntıların önüne geçmek bakımından sevgili kaymakamımız ve üniversitemizin değerli rektörü ile el ele bütün sıkıntıların aşılması, konaklama yerlerinin temin edilmesi noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. İlaveler olacak, buraya ilave yurtlar, misafirhaneler de yapacağız. Taş Evler dediğimiz alanda restorasyon hizmetlerimiz devam ediyor. Orada otel olarak düşünülen, projelendirilen 2 bloğu öğrenci misafirhanesi olarak kullanmak üzere tadilatını hızlandırdık. İnşallah orası bittikten sonra kız öğrencilerimiz de, erkek öğrencilerimiz de misafirimiz olacaklar. Burada 100 tane öğrencimiz inşallah konaklayacak diğer açıkta kalan öğrencilerimizin de açıkta kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz emin olsunlar çocuklarınız bizlerin misafiri ve biz misafire yapılması lazım gelen hürmeti yapacağız. Belediye olarak onlara sahip çıkmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir öğrencimizi mağdur etmeyeceğiz"

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, "Biraz önce belediye başkanımız da zikrettiler. Ereğli'de üniversitemiz büyüyor, buna bağlı olarak kontenjan da artıyor. Ekstra öğrenciler gelince bir yoğunluk oluştu. Değerli belediye başkanımız da sağ olsun konuya el attılar. Dışarıdan gelen hiçbir öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Hem devlet olarak hem yerel yönetimler olarak hem de özel teşebbüsler olarak barınma sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ben yeni gelen öğrencilerimize hoş geldiniz diyerek eğitim öğretimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belediye başkanımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından protokol üyelerinin Ereğli Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesini gezmeleriyle program son buldu. - KONYA