Erdoğan'dan kendisi için 'Sağlık raporu almalıdır' diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt - Haberler
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Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için sarf ettiği " Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bir de konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, hem Türkiye hem de dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında CHP liderinin önceki gün kendisi için kullandığı "Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır" sözleri de vardı.

"ARAMIZDA DOKTOR ARKADAŞLAR VARSA BİLİRLER"

CHP liderinin açıklamalarına sert bir üslupla yanıt veren Cumhurbaşkanı, "Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Azamızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir" dedi.

"BİZE DÜŞEN ALLAH'TAN ŞİFA DİLEMEKTİR"

Erdoğan, CHP lideriyle ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır."

Erdoğan'dan kendisi için
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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