Ekrem İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?' sorusuna manidar yanıt - Haberler
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Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna manidar yanıt

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu bir YouTube kanalında, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. İmamoğlu, "Tam şu an telefon çalsa Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna, "Bana niye randevu vermediniz Sayın Cumhurbaşkanım derim yani" sözleriyle cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal içerik sitesi Onedio'nun YouTube kanalına konuk oldu. Videoda sosyal medya kullanıcılarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri ise dikkat çekti.

"BANA NİYE RANDEVU VERMEDİNİZ?"

İmamoğlu, "Tam şu an telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: "Soruyu yollayan da Yıldırım. Allah'tan Enes var ben Binali Bey zannettim. Valla bana niye randevu vermediniz Sayın Cumhurbaşkanım derim yani. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım.

"İSTANBULLUYA RANDEVU VERMEYENE, İSTANBULLU DA OY VERMEZ"

Bana randevu vermek Ekrem İmamoğlu'na randevu vermek anlamına gelmez. 16 milyon İstanbulluya randevu vermemek anlamına gelir. Açık söyleyeyim İstanbulluya randevu vermeyene İstanbullu da oy vermez"

Ekrem İmamoğlu'ndan
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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