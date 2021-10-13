'Dün elime önemli bir belge ulaştı' diyen Kılıçdaroğlu vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın - Haberler
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"Dün elime önemli bir belge ulaştı" diyen Kılıçdaroğlu vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir etkinlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Dün önemli bir belge ulaştı. Arkadaşlara söyledim bunu kamuoyuyla paylaşın diye." ifadelerini kullandı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal tesisinde "Ankara Kanaat önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları" toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, dün itibarıyla kendisine bir belge ulaştığını duyurdu. Söz konusu belgenin kamuoyuyla paylaşılacağını belirten CHP lideri, "Arkadaşlara söyledim bunu kamuoyuyla paylaşın diye. Gidiyorsunuz önce temel atıyorsunuz, temel attıktan sonra ihale yapıyorsunuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz, akıl alacak şey mi bu? Önce ihaleyi yaparsınız, kim kazanırsa gider temelini atarsınız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmesi teklif dahil edilemez. Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz. İlk 4 maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, peki millet egemenliğini nasıl kullanacak? Yetki bir kişiye, bir aileye, bir kuruma verilmez. 3 organ var; yasama, yürütme, yargı aracılığıyla millet egemenliğini kullanır. Seçtiğinizi düşündüğünüz vekiller milleti temsil ediyor mu?

Yine bir garip uygulamayı anlatayım. Sistem değişti. Kanun tekliflerini milletvekilleri verecek... Her işi ehline teslim etmeniz lazım. Kanun teklifleri dünyanın bütün ülkelerinde işin ehli tarafından yani bürokrasi tarafından hazırlanır.

Bir hükümet veya bir cumhurbaşkanı nasıl oluyor da kendi vatandaşı üzerinden dolar üzerinden borçlanır. Senin Merkez Bankan var, niye dolar üzerinden borçlanıyorsun? Bu mudur milliyetçilik. Milliyetçilik sıradan bir kavram değildir. Milliyetçi olmak da kolay bir olay değildir. Milliyetçilik her şeyden önce kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktır. Eğer Merkez Bankası'nda yasadışı 128 milyar dolar yok edildiyse ve bunun hesabı verilmiyorsa ortada bir sorun var demektir. Dile kolay 128 milyar dolar. Eğer biz 190 milyar doların üzerinde bir faizi Londra'daki tefecilere ödüyorsak, kim ödüyor bu parayı? Sizler ödüyorsunuz. Ekmek, kömür alırken... Dayatma, kavga kültürüyle siyaset olmaz. Siyaset, oturmak ve tartışmak demektir."

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Dün elime önemli bir belge ulaştı' diyen Kılıçdaroğlu vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın - Haberler
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