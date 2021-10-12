Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru: Ya evet ya hayır diyeceksin - Haberler
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Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru: Ya evet ya hayır diyeceksin

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yöneltti. Sorularını "Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Türk ismini tasfiye etmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye yerine ülke, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine insanı kelimelerinin getirilmesini amaçlıyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler gönderiyor musunuz?" diyerek sıralayan Bahçeli, "Ya evet ya hayır diyeceksin. Boş kağıt verirsen hepsine evet demiş sayılırsın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Kılıçdaroğlu'na kürsüden 4 soru yönelten MHP lideri, bu soruların cevaplarını en kısa zamanda beklediğini söyledi. Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Türk ismini tasfiye etmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye yerine ülke, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine insanı kelimelerinin getirilmesini amaçlıyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler gönderiyor musunuz? Soruların cevabı basittir, Kılıçdaroğlu ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin. Boş kağıt verirsen hepsine evet demiş kabul edileceksin. Sorularıma cevap ver."

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Kim ki Türk gençliğini yopk sayıyor, adını anmıyor ise karanlık ve küstahlığın içindedir. Gençliğimiz yüz akımızdır. Önü, arkası kesilmeyecek akınımızdır. Milliyetçi ve ülkücü gençlik Türk gençliğinin kalpgahıdır. Kavgası Türk-İslam düşmanlarıyladır. Bu gençlik bizim baş tacımızdır. Ana hakkı insanlık hakkıdır. Kurultayımıza can veren analarımız ve bacılarımıza müteşekkirim. Biz analarımıza, bacılarımıza bakınca gelecek Türk gençliğinin ayak seslerini duyuyoruz. Batı dünyasına hakim olan değerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluklara yol açmıştır.

Milliyetçilik ilk hamlede milli birlik ve bütünlüğün kazanılması davasıdır. Hayattan kopuk, insandan mahrum, gerçekten uzakta bir milliyetçilik havada uçuşan kırıntılar gibidir. MHP'ye atılan iftiraların, yaygınlaşan küresel tahammülsüzlüklerin tesadüf olmadığı görülmektedir. Milletsiz devlet, devletsiz millet projelerinin önündeki en büyük engel milli devletlerdir. Küresel aktörler açısından yükselen milliyetçiliğin kırılması, farklılıkların kaşınması, federal devletler oluşturulması melun bir hedef olarak her zaman güncelliğini korumuştur.

CHP, İP, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi taşeron siyasetin lekeli temsilcileridir. Zira her şey gün gibi ortadadır. Egemen güçler, kendi yayılmacı emelleri için milliyetçi perspektif ile hareket ederken, ellerini uzattıkları ülkeler için milliyetçiliği kötülemeye karalamaya çalışmaktadır. Küresel sömürünün önündeki en büyük engel milli devlettir. İnsan merkezli, hak ve adalete müzahir, küresel kaynakları hakkaniyet ile insanlığın hizmetine sunulması inanıyorum ki, Türk milletinin doğrulması ile başlayacaktır. Gelişmelerin seyrine baktığımızda, devlet ve milletimizin bekası için dünden daha önemli kutsal bir görevle karşı karşıyadır. Partimiz Cumhur İttifakı çatısı altında bu görevi yerine getirecektir. İnancımız ve kararlılığımız bu yöndedir.

İşin özünde oynanan oyunun izlenecek bir yanı kalmamıştır. Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar çaık oynanmaktadır. Burada dalevera vardır, sahtekarlık vardır, ihanetin daniskası vardır. Gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar, yoklama yapıyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar. Arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar. Bir yapmadıkları altın günü, kısır günüydü, onu da sanıyorum yakında yapacaklar. Bunlar ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sistemi için 3.defa bir araya gelmiştir.

HDP'yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma dürüst bir zeminde olur. Bunların neresi dürüsttür, neresi temizdir? Uzlaşma için irade lazımdır. Bunların iradesi mi vardır? Terörist başı Duran Kalkan CHP'yi ikaz ederek diyor ki; HDP'ye muhtaçlar. Terörist başı Aziz Atatürk'ün kurduğu partiye aba altından sopa gösteriyor. Bir CHP yöneticisi sen ne diyorsun diyemiyor, buna cesaret edemiyorlar. Ağızlarını bıçak açmıyor, korkuyorlar. İradelerini terör örgütlerine bağlamış durumlar. Biz bunlara boşuna mı zillet diyoruz! HDP'ye söylediğimiz sözlerin cevabını Kandil'in CHP'si veriyor.

İP Başkanı bir aralar il, ilçe gezerek, İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetmiş, CHP Genel Başkanı'na çalım atmıştı. HDP tembihli Kılıçdaroğlu da, İP Başkanı'nı boşa düşürmüştür. İP Başkanı yeni yönetim sisteminde yer almayan bir Başbakanlık makamına adaylığa mahkum edilmiş bir zavallıdır."

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru: Ya evet ya hayır diyeceksin
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Gözde Nur Bayar
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