Devlet Bahçeli: CHP'nin gizli gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum

TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Mhp lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin çeşitli illerine giderek "CHP'nin gerçek yüzünü anlatacaklarını" söyledi.

"ARKADAŞLARIMI ANADOLU'YA GÖNDERİYORUM"

"Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış CHP'yi her yerde anlatacağız." diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Bilhassa bir önceki dönemde CHP'nin en çok oy aldığı yerlerde, CHP'nin HDP ile iş birliğini, Atatürk'ten kopuşunu, kimlere hizmet ettiğini anlatacağız. CHP'nin gizli gündemini, halka doğrudan anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum. Vatandaşlarımızla konuşacağız mutlaka uzlaşacağız. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'e sahip çıkacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız. Her yerde olacağız, her yürekte bulunacağız. Allah'ın izniyle başaracağız, 2023'te bir Türk mucizesine imza atacağız."

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Cumhurla cumhuriyet istikbal hedefine tam bir kucaklaşma halinde kilitlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti fazıl bir yönetim sistemiyle huzur, refah ve demokratik istikrar için geleceğe yürümektedir. Artık Cumhuriyet'in 100. yıldönümü için geri sayım başlamıştır. Bu amaçla MHP bütün imkanlarını seferber ederek, Anadolu'yu karış karış dolaşmanın çabasındadır.

"YENİ BİR SİYASİ ÇALIŞMAYLA SAHADAYIZ"

Yeni bir siyasi çalışmayla sahadayız, insanlarımızla bir aradayız. Bu kapsamda, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızla temas ve diyalog kurulmaya başlanmıştır. Halkımızla özlem gideriyoruz, kafalarda biriken soru işaretlerine cevaplar vermek istiyoruz. Kanaat önderlerine, esnaflarımıza, iş adamlarımıza, çiftçilerimize elimizi uzatıp gönlümüzü açıyoruz. Herkese ulaşacağız, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Camide cemevinde, dilde dilekte, duada, 2023'e kadar hiç durmayacağız.

"TÜRK MİLLETİ YAYINDAN ÇIKAN OK GİBİ GELECEĞE KOŞMAKTADIR"

2023'te lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirecek olan Türkiye sevdalılarıyız. Fitne bariyerleri dikseler de yıkıp geçeceğiz. Oyalanacak vaktimiz yoktur, boş bahanelere sığınma hakkımız yoktur. Tekerimize çomak sokanlara eyvallahımız yoktur. Önümüzü kesemeyecekler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiremeyecekler. Nitekim bizi durdurmaya güçleri yetmeyecektir. Türk milleti yayından çıkan ok gibi geleceğe koşmaktadır. Biz buna hazırız. Türk milletiyle bütünleşeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşımak, milletimizin refah ve mutluluğunu her zaman en üst seviyede tutmak ihmal edemeyeceğimiz bir gayedir. Bu misyon Türkiye'yi lider ülke konumuna taşıyacaktır. Bunu başarmanın yolu kronikleşmiş ayak bağlarından öncelikle kurtulmasıdır. Ecdadımızın duaları, şehitlerimizin ruhları, yetimlerin yürek yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, bizim yanımızdadır. Yer kürenin en önemli sorunlarından birisi teknolojik sıçramadaki ivmenin ekonomiye yansımamasıdır. Uygarlık merdivenlerinden çıkıldıkça tam tersi istikamette insana saygı, maalesef hızla iniş halindedir. Zulüm, baskı, sömürü, hegemonya mücadeleleri aynı zamanda doğayı da zehirlemiştir."

Ayrıntılar geliyor...

