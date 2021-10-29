Cumhuriyet'in 98. yıldönümü Stockholm'de de kutlandı - Haberler
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Cumhuriyet'in 98. yıldönümü Stockholm'de de kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhuriyet'in 98. yıldönümü Stockholm'de de kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Stockholm Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Stockholm Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Cumhuriyet'in 98. yıldönümü kapsamında, İsveç'in başkenti Stockholm'de, büyükelçiliğin ev sahipliği yaptığı bir kutlama resepsiyonu düzenlendi. Stockholm Büyükelçiliği Rezidansından gerçekleşen resepsiyonda Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, eşi Figen Yunt, Müsteşar Öznur Özkan, Suha Zülfikar ve Askeri Ateşe Şenol Nazikkol konukları kapıda karşıladı. Resepsiyona; çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diplomatlar, din adamları, İsveç'te yaşayan Türk iş insanları, dernek ve federasyon başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Büyükelçi Yunt resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nezdinde paylaştığı kutlama mesajını okudu.

Resepsiyona katılan misafirlere, Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden çeşitli yiyecek ve içecekler de ikram edildi.

(Metin Altınışık/İHA)

Cumhuriyet'in 98. yıldönümü Stockholm'de de kutlandı

Cumhuriyet'in 98. yıldönümü Stockholm'de de kutlandı

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