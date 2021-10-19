Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yılında saygı ve rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yılında saygı ve rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü, milletinin bağımsızlığına ve onur mücadelesine adayan dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title