Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yılında saygı ve rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü, milletinin bağımsızlığına ve onur mücadelesine adayan dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.