Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'ı kabul etti
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'ı kabul etti.
İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri