Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 liderler zirvesi temaslarının ardından "TUR" uçağı ile saat 23.50'de yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Son Dakika Haberleri
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