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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Ahmet Gür'ün cenaze törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Ahmet Gür'ün cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gür'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gür'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ortadoğu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Gür, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ahmet Gür'ün ailesi ve yakınları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Ardından Gür'ün cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Gür, Çavuşbaşı Aile Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Ahmet Gür'ün cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Ahmet Gür'ün cenaze törenine katıldı

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