Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farasis Enerji CEO'su Kepler'i kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farasis Enerji CEO'su Kepler'i kabul etti

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farasis Enerji CEO'su Kepler'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) iş ortağı Farasis Enerji'nin Ceo'su Keith Kepler'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farasis Enerji CEO'su Kepler'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farasis Enerji CEO'su Kepler'i kabul etti

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