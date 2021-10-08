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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde bulundu

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'da yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, merhum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'da yazar Şule Yüksel Şenler, yazar Ahmet Kekeç, merhum İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu. Kabirlerde dua eden Erdoğan daha sonra Eyüpsultan'dan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde bulundu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde bulundu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde bulundu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde bulundu
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