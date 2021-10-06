Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün kullandığı "Bir uyuşturucu baronu bir siyasetçiyi satın aldıysa o siyasetçi millete ne fayda verebilir?" ifadelerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucu ile iştigal eden bulamazsın" diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin grup toplantısında hükümete yönelik çeşitli eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu baronlarıyla ilgili gerekli adımların atılmadığını belirterek, "Eğer bir uyuşturucu baronu bir siyasetçiyi satın aldıysa o siyasetçi millete ne fayda verebilir? Yeni bir sayfayı açacağız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'ye en büyük hizmeti yapmış oluruz" dedi.

GRUP TOPLANTISINDAN YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin bu sözlerine partisinin grup toplantısından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı, "Dün çıkmış Merkez Bankası ile ilgili aklına ne gelirse sallamış. Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucu ile iştigal eden bulamazsın" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR İFTİRAYI AK PARTİ'YE ATAMAZSIN"

Muhalefet liderinin AK Parti'ye iftira attığını dile getiren Erdoğan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Böyle bir iftirayı da AK Parti'ye atamazsın. Devletten aldığı maaş dışında iş yapmamış, iş nasıl yapılır konusunda fikri olmayan bu zatın iddialarına cevap vermeyi zül addediyorum. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin siyasetle ilgisi yoktur. Artık bu kişi tababet ilminin konusu haline gelmiştir. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönmüştür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak - Haberler
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