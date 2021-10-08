Cuma namazı sonrası kabir ziyareti yapan Erdoğan, 3 ismin mezarına gidip dua etti

12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nın kapanışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından camiden ayrıldı. Vatandaşlar cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

3 İSMİN KABRİNE GİDİP DUA ETTİ

Namaz sonrasında Eyüp Sultan Mezarlığı'na giden Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu.

Burada dua eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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