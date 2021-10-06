Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri) Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir...
AA / Atakan Çelik - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri) Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri) Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir."
AA / Atakan Çelik - Son Dakika Haberleri