Cinbir'e başarı dilediler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinbir'e başarı dilediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cinbir'e başarı dilediler

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindeki heyet, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

SAMSUN (İHA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindeki heyet, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir'in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Cinbir'e hayırlı olsun temennilerini ileterek görevinde başarılar dilediler.

Bir süre Vezirköprü Kaymakamlığı da yapan Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ise ziyaretlerinden ötürü Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar'a teşekkür ederek ziyarette dolayı memnuniyetini dile getirdi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)

 Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Muhammet Emin Akbaşoğlu Bülent Ersoy Fuat Oktay Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seren Serengil Tarkan Acun Ilıcalı
Spor Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cinbir'e başarı dilediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:33:41. #1.13#