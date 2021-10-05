6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar

Türk siyasetinde hareketli günler devam ediyor. İyi Parti lideri Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değilim, parlamenter sisteme dönünce Başbakan adayıyım" sözlerinin ardından iyice ciddiye binen parlamenter sistemi çalışmaları 6 partinin temsilcileri tarafından sürdürüldü.

ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANDILAR

Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen Chp, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, bugün üçüncü toplantısını yaptı.

KOMİSYONDA KURMAYLAR VAR

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün katılıdı.

BELLİ MADDELERDE UZLAŞMA SAĞLANDI



Bir araya gelen 6 partinin temsilcileri çalışmalar sonucunda ortak bir metin hazırlayacaklar. Ortak metin de temel ilkeler yer alacak. Toplantıda; partilerin parlamenter sistem çalışmalarında yer alan "Tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı", "güçlü meclis" ve "bağımsız yargı" ilkeleriyle ilgili görüş ve öneriler ele alındı. Edinilen bilgiye göre bu toplantılarda ana ilkelerle ilgili yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmış durumda. Toplantılarda, Cumhurbaşkanının tarafsız olması ve atama yetkisinin kısıtlanması, TBMM'nin güçlendirilmesi konusunda uzlaşıldı.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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