Bülent Arınç'tan çok konuşulacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'deki "Yaşayan Hafıza" programına konuk oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Arınç, Chp'nin oy oranıyla ilgili yaptığı yorum dikkat çekti.

"ECEVİT DİN YÜZÜNDEN CHP'DEN AYRILMIŞTI"

Sözlerine Bülent Ecevit'ten verdiği örnekle giren Arınç, "Ecevit dine saygılı laik siyasetçiydi. CHP'den bu yüzden ayrılmıştı." dedi.

"CHP'NİN OYLARI ARTIYOR ARTACAK"

CHP'nin son dönemlerde laik çizgiden ayrılmasıyla oylarını artırdığını vurgulayan Arınç, "CHP; Kemalist, laikçi bir çizgide, özellikle Baykal çizgisi. Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları artıyor ve artacak öyle görüyorum ben." ifadelerini kullandı.

BAYKAL'I ELEŞTİRDİ

Sözlerine eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı eleştirerek devam eden Arınç, "Baykal çok şedit, çok Kemalist, çok laik bir kişiydi. Allah ona da şifalar versin, onun için de iyilikler dileyelim. O zaman böyle olmaz dedi, laiklik dediğiniz şey dine saygıdır, dini özgürlüklere saygıdır. Hatta o zamanlar konuşmalarıyla da halktan çok iyi şeyler aldı." şeklinde konuştu.

"BU ORTANIN SOLU LAFLARI ESKİDE KALDI"

Son dönemde siyasetin çok gergin olduğunu ifade eden Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

Yani bu ortanın solu lafları falan eskide kaldı. Daha sonra, 80'den sonra parti kurmaya giderken artık Türkiye'de buna ihtiyacımız var dedi. Şimdi o zaman nezaket vardı. Eleştiri vardı, hem de çok şedit eleştiriler vardı. Ama hiç kimse sen ahlaksızsın, sen şerefsizsin, vay hain, vay satılmış bunların hiçbirisini konuşmazdı. Konuşamazdı. Bunu söyleyen insanları zaten hiç kimse tasvip etmezdi. Kürsüleri çok iyi kullanan hatipler vardı ve en fazla polemik yaparlardı.

"ŞİMDİ SİNİRLER NEFRETLER HAKİM"

Şimdi sinirler hakim, kamplaşmalar, nefret hakim. Siyasette nefret dili olmaz, siyasette siyasi dil olur. Siyasi dil, biraz diplomatik dildir. Yani nezaketi içinde taşır." ifadelerini kullandı.

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