Binali Yıldırım'ı karşısında görünce telefona sarılıp babası ile görüştürdü

ÜNYE, ORDU (İHA) - Sivas'ta Ak Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım ile karşılaşan öğrenci telefona sarılıp babasını aradı. Öğrencinin babası, Yıldırım'dan Ordu'nun Ünye ilçesindeki öğrenci yurdunun iyileştirilmesi sözünü aldı.

Sivas'ta ziyaretlerini sürdüren eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım, kendi adını taşıyan 10 bin kapasiteli öğrenci yurdunu ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Yıldırım, öğrencilerin taleplerini dinledi. Yıldırım'ı karşısında gören hemşirelik bölümü öğrencisi Fatma Şeyma Nur Reçber telefona sarılıp babasını aradı. Öğrenci, Yıldırım'dan da babası ile görüşmesini istedi. Baba Reçber, oğlunun kaldığı Ordu Ünye'de bulunan erkek yurdundaki şartların Sivas'taki kız yurduna oranla zayıf olduğunu belirtti. Yıldırım bunun üzerine, "Ne yapalım oğlunu da buraya mı aldıralım" diyerek şaka yaptı. Yıldırım, Ünye'deki yurdun iyileştirilmesi hususunda konunun takipçisi olacağını söyledi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Yıldırım bol bol fotoğraf çektirdi. - SİVAS