Başkan Erdoğan, Gazikemal sakinleriyle kahvaltıda buluştu

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gazikemal Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla kahvaltı yaparak istişarelerde bulundu.

Gazikemal Mahallesi'ndeki düzenlenen programa; Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Gazikemal Mahallesi Muhtarı Fatma Lütfiye Küçükbaşa, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Göven, Hamdibey Mahallesi Muhtarı Saim Özcan, Sakarya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurt, Belediye birim müdürleri, mahalle sakinleri ve bölge esnafı katıldı. Çay ve simit eşliğinde yapılan kahvaltıda Başkan Erdoğan, halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle mahalle vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Cuma günümüze bereketle, istişareyle ve vatandaşlarımızın bize kattığı heyecanla başladık. Rehberimizin her zaman halk olduğunu, halkımızı dinleyerek doğru işler ortaya çıkardığımızı bilerek bütün sorunları en az seviyeye düşürmek için çaba gösteriyoruz. Belediyemizin plan ve programı dahilinde yaptığımız çalışmaları halkımıza anlattığımız gibi ortak akıl ve istişare ruhu ile problemleri çözmek istiyoruz. Bu güzel buluşmada da Gazikemal Mahallesi sakinlerimizin talep, şikayet ve önerilerini dinledik. Çok verimli bir program oldu. Hemşehrilerime fikirlerini sundukları ve güzel bir sohbet ortamı oluşturdukları için teşekkür ederim" dedi.

Başkan Erdoğan, Gazikemal Mahallesi Muhtarı Fatma Lütfiye Küçükbaşa ve vatandaşların isteklerini yerinde inceleyerek birim müdürlerine çalışma talimatı verdi. - ÇANAKKALE