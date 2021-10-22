Başkan Deveci'den muhtarlara: "Dayanışmayı güçlendirelim"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Deveci, "Atakumlularla, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla dayanışma kültürümüzü oluşturduk. Bu dayanışmayı yıkmayalım, bozmayalım; güçlendirelim. Benim sizden istediğim bu" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Muhtarlar Günü nedeniyle Atakum'da görev yapan muhtarlarla kahvaltı programında buluştu. Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda gerçekleşen buluşmada muhtarlarla istişare yapan Başkan Deveci dayanışma mesajı verdi.

"Bayram günü"

Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal, Başkan Deveci'ye buluşma için teşekkür ederek, "Muhtarlar Günü'nün bu sene altıncısını kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Gazi Meclis'in ve Muhtarlar Konfederasyonu'nun gayretleriyle bize hediye edilen bir bayram günüdür bizim için. Aramızda 20-30 yıldır muhtarlık yapan arkadaşlarımız var. Biz muhtarlara böyle bir hediye verilmemişti. Birilerinin gayreti ve teşvikiyle buralara kadar geldik. Bugün de bu vesileyle buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Gazi Meclis'e, konfederasyon başkanına ve burada bize bu onuru yaşatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye teşekkür ediyorum" dedi.

"Muhtarlar en önemli paydaşlardan birisi"

Muhtarların önemli gününü kutlayan Başkan Deveci ise, "Muhtarlık Cumhuriyet'in temel değerlerinden. Yerel yönetimin en önemli paydaşlarından birisi. Muhtarsız yerel yönetim olmaz. Özellikle kırsal mahalle muhtarları çok daha öncelikli. Onlardan da öncelikli ve ayrıcalıklı olanlar kadın muhtarlarımız. Kırsal mahalle muhtarları şundan önemli; köylerin, ormanların güvenliğini o köyde yaşayanlar sağlıyor. Ben orman köyü çocuğuyum, yangının olmaması için gayret gösteren, olunca da ilk koşan köylüdür. Komşuluk hukuku kurmada da muhtarlar çok önemli. Onlar olmadan nereden bileceksin sorunu, elini nasıl uzatacaksın? O yüzden belediyemizin sıcak ve yakın paydaşı muhtarlarımız. Sorunları tespit etmede kurmuş olduğumuz Muhtarlar Meclisi'nin öncelikli bir yeri var. O yüzden Muhtarlar Meclisi'ni sistemli biçimde sürdürüyoruz, sorunları sizinle birlikte takip ediyoruz. Başarıyı da olumsuzlukları da birlikte paylaşacağız. Benim kültürümde 'Ben bu işi tek başıma yaptım' yok, 'Beraber yaptık' var. Mahallelerimizde birini ötekinden ayrıştırmayalım. Ben ona çok dikkat ediyorum, ne olur siz de dikkat edin. Size oy vermiş, vermemiş hiç önemli değil. Nerede, ne eksik varsa aracı olun. Gücümüz yettiğince gidip çözüm bulalım. Atakumlularla, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla dayanışma kültürümüzü oluşturduk, hiçbir şikayetim yok. Bu dayanışmayı yıkmayalım, bozmayalım; güçlendirelim. Benim sizden istediğim bu" diye konuştu. - SAMSUN

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