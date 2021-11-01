Başkan Altay: "Tatköy yolunda sıcak asfalt çalışması başlattık" - Haberler
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Başkan Altay: "Tatköy yolunda sıcak asfalt çalışması başlattık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede 2021 yılı için planladığı 400 kilometre mahalle yolunu tamamlarken; ihtiyaç olan yollarda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede 2021 yılı için planladığı 400 kilometre mahalle yolunu tamamlarken; ihtiyaç olan yollarda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 yılı için hedefledikleri 400 kilometre mahalle yolu çalışması hedefine ulaştıklarını hatırlatarak, bazı yollarda sıcak asfalt çalışmaları başlattıklarını söyledi. Büyükşehir sorumluluğundaki yolların genişletilerek altyapı ve malzeme kalitelerinin artırıldığını, yol standartlarının yükseltildiğini kaydeden Başkan Altay, "Konya'nın yarınlarının daha güzel olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçelerimizdeki ve mahallelerimizdeki yolların merkez standardına yükseltilmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Tatköy bağlantı yolunda 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz altyapı çalışmalarını başlattı. En kısa sürede asfalt atılarak yolu hizmete açacağız. Yolun tamamlanmasının ardından Tatköylü hemşehrilerimizin merkezle olan bağlantıları daha konforlu olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli Kutören-Belkaya Mahalleleri arasında tamamladığı 7,1 kilometrelik mahalle yolunun ardından kalan kısımda da sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. - KONYA

Başkan Altay: Tatköy yolunda sıcak asfalt çalışması başlattık

Başkan Altay: Tatköy yolunda sıcak asfalt çalışması başlattık

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