Bakan Gül: Nefret suçu ile ilgili TCK'da yeni bir düzenleme yapacağız

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ayrımcılık ve nefret suçu ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yeni bir düzenleme yapacaklarını belirterek, "Bir insanın kılık kıyafetinden, yaşam tarzından, inancından dolayı eğitim ve çalışma hayatına yönelik nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğunun kötü örnekleri, hafızamızda tazedir. Hukuk devletinde, şablon insan yoktur; herkes eşittir ve biriciktir" dedi.

Bakan Gül, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun 'Nefret Söylemi ve Nefret Suçları' konulu sempozyumuna katıldı. Programa Gül'ün yanı sıra Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Gül, ayrımcılık ve nefret suçu ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yeni bir düzenleme yapacaklarını belirterek, "Bu düzenlemeye akademik bu tür toplantılar ışık tutacaktır. Meclisi'mizin insan hakları komisyonu başta olmak üzere buralarda olgunlaşarak, yasal düzenlemenin de yine bu yasama döneminde gelmesini hedefliyoruz. Nefret suçlarına yönelik TCK'da düzenleme yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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